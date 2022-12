Czasu na świętowanie w Argentynie do rana było bardzo dużo. Na przykład pod Obeliskiem na ulicy 9 lipca i na Plaza de Mayo i zebrało się ponad milion fanów. "Entuzjazm dla trzykrotnych mistrzów świata: morze łez i euforii zalało każdy zakątek kraju " - napisał dziennik "La Nacion".

Przed finałem z Francją argentyńskie media zastanawiały się, jak zachowają władze kraju. Na tytuł Argentyna czekała bowiem 36 lat. Na dodatek była to właściwie ostatnia szansa, by ostatni, brakujący i najważniejszy, puchar do kolekcji dołożył następca Diego Armando Maradony - Lionel Messi.