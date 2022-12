Argentyna czeka na bohaterów. Jest plan świętowania mistrzostwa świata

"Drużyna mistrzów świata przyjedzie we wtorek w południe pod Obelisk, aby wraz z kibicami świętować tytuł mistrzowski. Tak, jesteśmy mistrzami świata" - poinformowała reprezentacja Argentyny na Twitterze.

Pierwotnie samolot z drużyną trenera Lionela Scaloniego miał wylądować na lotnisku Ezeiza w Buenos Aires w poniedziałek ok. 19 czasu lokalnego, ale ostatecznie nastąpi to we wtorek o 2.25 (godz. 6.25 czasu polskiego) - przekazały linie lotnicze Aerolinas Argentinas.