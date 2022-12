Argentyna była bardziej łakoma. Syty nie zrozumie głodnego

Trudno to będzie pojąć komuś, kto nie jest Argentyńczykiem i nie czeka na każdy tytuł jak na jedno z najważniejszych, może niekiedy najważniejsze wydarzenie życia. Pamiętajmy, że Argentyna - chociaż nie czuła się gorsza ani od Brazylii , ani od Urugwaju - najdłużej czekała na tytuł spośród krajów Ameryki Południowej. Aż do 1978 roku, kiedy dopiero turniej rozgrywany w tym kraju przyniósł upragniony sukces.

CZYTAJ TAKŻE: Robert Lewandowski powinien urodzić się we Francji albo Brazylii

Podobnie było w 1986 roku, gdy Argentyńczycy też z problemami (remis z Włochami, trudny mecz z Urugwajem) i sprawkami za uszami (gol ręką Diego Maradony) zdobyli trofeum i okazali się bezdyskusyjnie najlepsi. Właśnie te ciemne sprawki i to przełamywanie problemów stały się ich charakterystyką, oddzielającą argentyńskie drużyny mistrzowskie od innych.

Leo Messi się zmienił, zmieniła się Argentyna

Mówiło się o Lionelu Messim, że zmienił się podczas katarskiego mundialu. Był szorstki, niemiły, pamiętamy jak traktował Polaków i Roberta Lewandowskiego, pamiętamy jak mówił do Holendrów "na co się gapisz, głupku?!". Nie wszystkim się to podobało, ale było przemianą cichego Messiego w łobuza. A powiadają, że Argentyna zdobywa tytuł tylko wtedy, gdy jest łobuzem i takowym łobuzów ma w zespole.