Argentyna - Arabia Saudyjska. O której? Gdzie oglądać? (transmisja tv)

Podopieczni Lionela Scaloniego pozostają niepokonani od lipca 2019 roku, a ich wysoka dyspozycja sprawia, że uważani są za murowanych faworytów w walce o co najmniej strefę medalową.

Argentyna - Arabia Saudyjska. O której godzinie mecz?

Fani zespołu z Ameryki Południowej nerwowo czekają na informacje dotyczące stanu zdrowia Cristiana Romero i jego gotowości do gry od pierwszej minuty. Środkowy obrońca występujący na co dzień w angielskim Tottenhamie kilka dni temu wrócił do treningów po kontuzji uda, jakiej nabawił się w październiku.