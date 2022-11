Futbolowe kontakty reprezentacji Polski z Arabią Saudyjską (przez drugą wojną światową mówiło się Saudija Arabska!) rozpoczęły się w 13 kwietnia 1994 r. na...francuskiej riwierze w Cannes. Saudyjczycy szykowali się do występu na mundialu w USA i wybrali Polskę na sparingpartnera, dwa miesiące przed imprezą. Mecz szału nie wywołał, spotkanie obserwowało ledwie 200 widzów, ale gra kontrolna spełniła swoją rolę - za wielką wodą Arabia Saudyjska jedyny raz w historii uzyskała awans do fazy pucharowej. W filmowym Cannes zwycięską bramkę dla Polaków zdobył w 86. minucie debiutant, Tomasz "Wayne Gretzky" Wieszczycki. "Wieszczu" nosił hokejowy pseudonim, bo zdobył 99 bramek w Ekstraklasie - to numer z jakim na plecach grał słynny Kanadyjczyk. To był trzeci mecz selekcjonerskiej kadencji trenera Henryka Apostela.