Frankowski: Saudyjczycy wygrali z Argentyną nieprzypadkowo. To będzie trudne spotkanie

- Właśnie. Pamiętajmy że Arabia Saudyjska nie jest drużyną, która lubi atakować lub grać wysokim pressingiem. Oglądałem mecze Arabii z Australią, czy Chinami i nigdy nie grali tak, jak w meczu z Argentyną. Obronę mają bardzo solidną. Jak strzelą pierwszą bramkę w meczu z Polską, to "Biało-Czewoni" będą mieli bardzo ciężko.

Defensywa to chyba największy atut Saudyjczyków?

- Dokładnie, to jest największa siła tej reprezentacji. Arabia Saudyjska jest zdyscyplinowana w obronie i ma określony styl. Preferują grę po ziemi. Nie mają wysokich napastników, więc są trochę zmuszeni tak grać. Lubią wyprowadzać piłkę od tyłu. Trzeba też uważać na ich szybkich skrzydłowych.

To jest styl, jaki zaszczepia im selekcjoner Herve Renard?

- Na pewno trener ma duży wpływ na grę zespołu. To szkoleniowiec, który ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji narodowych. Dwa razy potrafił wygrać Puchar Narodów Afryki - w 2012 z Zambią i w 2015 z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

- W eliminacjach, największą siłą Arabii było to, że potrafili utrzymać wynik po strzeleniu gola. Poza pokonaniem Japonii, 1-0 wygrywali też z Omanem czy z Wietnamem. To jest styl Renarda. Bardzo podobnie grało Maroko, pod jego wodzą.

- Francuski szkoleniowiec preferuje ustawienie 1-4-2-3-1. Tak Saudyjczycy grali przeciwko Australii, Japonii, czy Wietnamowi w eliminacjach i to pomogło im awansować na mundial.

Jego podopieczni pokonali już Argentynę, a teraz będą chcieli tak samo zakończyć mecz z Polską. Dla francuskiego szkoleniowca to spotkanie będzie miało szczególne znaczenie.

- Po losowaniu fazy grupowej mistrzostw świata, Renard przyznał, że mecz z Polską będzie dla niego bardzo ważny, bo ma polskie korzenie. Dlatego będzie zmotywowany, i spróbuje pokazać światu, na co stać jego ekipę. Cała drużyna, a nawet rodzina królewska, kochają go za wszystko, co robi dla piłki nożnej w Arabii Saudyjskiej.