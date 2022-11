Anny Lewandowskiej nie mogło zabraknąć w Katarze, przy okazji mundialowej inauguracji dla Polaków. Tuż przed meczem z Meksykiem wsiadła na pokład samolotu , by już na miejscu, w Dosze, móc osobiście wspierać Roberta Lewandowskiego i jego kolegów z reprezentacji . W podróży towarzyszyła jej inna WAG Barcelony - żona Marca-Andre ter Stegena , Daniela. Panie pochwaliły się wspólnym zdjęciem w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska w drogiej stylizacji w Katarze. Wybrała się na mecz Meksyk - Polska

Żona "Lewego" korzysta z wolnych chwil. Wybrała się na spacer po Dosze, a jej przykuwająca wzrok stylizacja - choć z pozoru zwyczajna - wcale tak standardowa nie jest. Założyła białą elegancką koszulę, czarne luźniejsze spodnie i... drogie buty. To model od luksusowego francuskiego domu mody - Hermes. Obuwie do najtańszych nie należy. Kosztuje około 2,5 tysięcy złotych. To całkiem sporo jak na klapki.