Wyprawy krzyżowe odbywały się w latach 1095-1291, kiedy chrześcijańskie armie walczyły o przejęcie Jerozolimy i okolić spod władzy islamu . Rzecznik antyrasistowskiej grupy Kick It Out ostrzegł angielskich kibiców przed noszeniem takich kostiumów na meczach mistrzostw świata, podkreślając, że mając je na sobie nie będą mile widziani.

MŚ 2022. Uczulają angielskich kibiców

"Chcielibyśmy poinformować fanów, którzy biorą udział w meczach mundialu, że niektóre stroje, takie jak kostiumy przedstawiające rycerzy lub krzyżowców, mogą nie być mile widziane w Katarze i innych krajach islamskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zaleceniach wydanych przed turniejem podało, żeby fani zapoznali się z lokalnymi zwyczajami i my również zachęcamy kibiców do takiego podejścia" - stwierdził rzecznik Kick it Out.