Anglicy uklękną przed meczem w czasie MŚ 2022. "Mocne oświadczenie"

MŚ 2022. Anglicy uklękną przed meczem z Iranem. Jest komentarz trenera

Decyzję tę potwierdził w niedzielę Gareth Southgate. "To jest coś, za czym opowiadamy się jako drużyna i co kultywujemy od dłuższego czasu" - stwierdził selekcjoner cytowany m.in. przez BBC Sport. Jak podkreślił, pamięta on o tym, że na początku tego sezonu kluby Premier League zadecydowały, by do tego typu aktów dochodziło tylko przy "dużych okazjach".