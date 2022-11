Anglicy łamani przez FIFA w sprawie tęczowej opaski

Anglicy są jedną z tych reprezentacji, które twardo trzymają się zasady, by przed meczami uklęknąć na znak szacunku dla ofiar rasizmu. Robią tak od śmierci George'a Floyda, zabitego przez policję w USA. Jak mówi trener angielskiej drużyny Gareth Southgate, chociaż wiele osób krytykuje ten obyczaj, a nawet wyśmiewa go, przynosi on ewidentnie owoce. Jako przekaz dotarł do zwłaszcza młodych ludzi. Odcisnął swe piętno w ich świadomości i jest dostrzegany. Sam fakt, że ludzie go komentują oznacza, że Anglia swój efekt odniosła.