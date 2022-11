Angielskie media: Ostatnia szansa na globalne "hurra" Lewandowskiego

Angielscy dziennikarze zauważają, że choć Lewandowski w piłce klubowej pobija wszelkie możliwe rekordy i jest prawdziwą maszyną do zdobywania goli, to jednak mistrzostwa świata wciąż pozostają pewną rysą na jego CV. Snajper FC Barcelony ma co prawda aż 74 gole w narodowych barwach, ale żaden z nich nie przyszedł na mundialu.

"Guardian": Ostatnia szansa Lewandowskiego na wielkie "hurra"

Mecz z Meksykiem będzie jego czwartym w karierze na mistrzostwach świata i kolejnym, w którym będzie szukał swojego premierowego gola. Dziennikarze "Guardiana" piszą, że jeśli to będzie turniej Lewandowskiego i swoimi trafieniami pomoże on reprezentacji awansować do fazy pucharowej po raz pierwszy od 36 lat, to jeszcze tylko wzmocni to jego pozycję w gronie najlepszyc środkowych napastników w historii.

Ich zdaniem mundial w Katarze będzie dla Lewandowskiego specjalnym turniejem również z powodu metryki. - Patrząc na wiek Lewandowskiego, gdyby reprezentacji Polski udało się powtórzyć wynik w meczu z Argentyną z 1978 roku i wygrać, to nie tylko dałoby to jemu i kolegom bilet do fazy pucharowej, ale także zapewniło mu przedłużenie ostatniego wielkiego "hurra" na światowej scenie - piszą Anglicy.

