Mistrzostwa świata w Katarze. Angielskie legendy komplementują Szczęsnego i krytykują sędziego

W studiu BBC ten mecz analizowali Gary Lineker, Rio Ferdinand i Alan Shearer. Obaj eksperci byli w pełni zgodni co do dwóch rzeczy - błędnej decyzji sędziego, a także fantastycznej postawie polskiego bramkarza. - To haniebna decyzja Gary. Nie po to wprowadzono VAR. Sędzia najpierw przewrócił oczami, a fakt, że podszedł to zobaczyć do monitora jest skandaliczną decyzją. On(Szczęsny - przyp.red.) ledwo go dotknął - stwierdził Ferdinand.