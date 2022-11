Angielski kibic trafił do pałacu jednego z szejków? "To było szalone!"

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej bez wątpienia przejdą do historii. Po raz pierwszy zostały one bowiem zorganizowane w okresie jesienno-zimowym. To jednak nie kwestie pory roku, a samych organizatorów pozostawiają wiele do myślenia. Gospodarzami wielkiego święta futbolu po raz pierwszy został bowiem kraj muzułmański, który swoją kulturą i zwyczajami mocno różni się od tego, do czego przywykli kibice i zawodnicy innych reprezentacji biorących udział w mundialu.