Angielscy kibice zaśpiewali… kolędę. Trochę ją przerobili

Mundial 2022: Angielscy kibice zachwycili kreatywnością

Zmienili jednak nieco tekst popularnej piosenki. W ich wersji brzmiała ona następująco: "Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to see England win away", czyli “Dzwonią dzownki, dzwonią dzwonki, dzwonią całą drogą. Och, jak przyjemnie jest zobaczyć Anglię wygrywającą na wyjeździe".