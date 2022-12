Kiedy Di Maria schodził z boiska, jego drużyna prowadziła 2-0. Potem zaczęły się ogromne emocje - remis, dogrywka i rzuty karne, które lepiej wykonywali Argentyńczycy. Jacek Ziober, 46-krotny reprezentant Polski zachwycał się pomysłem Scaloniego i grą zawodnika. - To Di Maria zrobił grę w pierwszej połowie, a nie Leo Messi. Jeśli taki był plan Scaloniego i to było przygotowane, to czapki z głów przed szkoleniowcem - podkreślał.