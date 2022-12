Serwis fivethirtyeight.com od początku MŚ 2022 w Katarze korzystał ze specjalnego algorytmu by wyliczać, kto jest głównym faworytem do końcowego triumfu na mundialu. Jeszcze przed ćwierćfinałami turnieju na czele listy - ze sporą przewagą - znajdowała się Brazylia. Porażka "Canarinhos" wszystko jednak wywróciła do góry nogami. Nowy faworyt z jednej strony jest niespodziewany, z drugiej zaś... dosyć oczywisty.