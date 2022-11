Ależ wpadka Lewandowskiego! Reakcja piłkarza mówi sama za siebie

Na to wydarzenie czekali wszyscy kibice futbolu. 20 listopada oficjalnie rozpoczęły się mistrzostwa świata w Katarze. W tym roku, podobnie jak cztery lata temu, na liście 32 najlepszych reprezentacji świata znaleźli się Polacy z Robertem Lewandowskim na czele. Tym razem "Biało-Czerwoni" o awans do dalszej rywalizacji walczą w grupie C z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną.