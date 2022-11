Ależ sensacja w Katarze! Niebywały gol w samej końcówce

Jeśli ktoś chciał obejrzeć sobie mecz mistrzostw świata w Katarze, a nie kupił wcześniej biletów, to wybranie się na spotkanie Japonii z Kostaryką było idealnym pomysłem. Pod stadionem Ahmed Bin Ali można było kupić wejściówki, od handlarzy chyba z całego świata. Taki też był kolorowy tłum futbolowych fanów na tym położonym na skraju pustyni obiekcie. Tylu flag krajów nie uczestniczących w mundialu jeszcze na żadnym stadionie tu nie widziałem. Irak, Bangladesz, Ukraina, Kolumbia - cały świat wybrał się w to słoneczne, nie za gorące jak na Katar, niedzielne popołudnie na stadion położony tuż obok gigantycznego centrum handlowego Qatar Best Mall.