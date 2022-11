Ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata zbliża się wielkimi krokami. W tym roku najlepsi piłkarze zjadą się do Kataru, gdzie walczyć będą o trofeum i tytuł mistrzowski. W tegorocznych rozgrywkach wezmą udział także reprezentanci Polski. Ekipa Czesława Michniewicza znalazła się w grupie C, a o awans do dalszej rywalizacji powalczy z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Zanim jednak Robert Lewandowski i spółka wyruszyli do Kataru, czekał ich mecz towarzyski z Chile, a więc ostatni sprawdzian formy.