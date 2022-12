Wyrzucił koszulkę reprezentacji Polski

"Cały naród Polski to szumowiny. Nie mam zamiaru na nich zwracać. To są prawdziwi naziści" - twierdził w 2016 roku. Spirydonow często wykorzystuje wielkiej imprezy sportowe, by atakować Polaków. W tym roku "zasłynął" z tego, że wyrzucił koszulkę reprezentacji Polski do kosza na śmieci.