Agent wściekły na brak powołania piłkarza na mundial. "Banda kryminalistów"

Mistrzostwa świata 2022. Afera związana z powołaniami do reprezentacji Ghany

Sprawa wybuchła na kilka dni przed ogłoszeniem ostatecznej kadry, kiedy informacja o braku powołania dla Schluppa wyciekła do mediów. Calvin Riches, wspomniany wcześniej agent piłkarza, zareagował na to furią.

- Banda kryminalistów. Związek jest skorumpowany. Nigdy więcej do mnie nie dzwońcie. Pie...yć ghańską federację. To skandaliczne. Gów...ny kraj. Mam nadzieję, że szybko odpadniecie z turnieju - napisał w swoich mediach społecznościowych.

W poniedziałek 14 listopada pojawiła się ostateczna kadra Ghany na nadchodzący turniej i zabrakło na niej nazwiska Schluppa. Piłkarz wystąpił do tej pory w kadrze 20-krotnie, ale ostatni raz we wrześniu 2021 roku.

Według portalu GhanaSoccer piłkarz miał często odmawiać powołań, argumentując to złym traktowaniem przez sztab szkoleniowy. Wydawało się, że konflikt udało się załagodzić, bo Schlupp doszedł do porozumienia ze związkiem i selekcjonerem, czego dowodem było umieszczenie go na szerokiej liście powołanych. Ostatecznie jednak trener Otto Addo nie zdecydował się, by wziąć go ze sobą do Kataru. Powołanie otrzymał z kolei jego klubowy kolega, Jordan Ayew.