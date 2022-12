" Lautaro przyjmuje zastrzyki z powodu silnego bólu w kostce . Ciężko pracuje, żeby ból ustąpił, a kiedy tak się stanie, wróci do swojej najwyższej dyspozycji na boisku. Jest czołowym zawodnikiem na świecie " - powiedział Camacho dla argentyńskiej radiostacji "La Red".

Podkreślił on także, że dwa anulowane gole w pierwszym grupowym starciu, negatywnie wpłynęły na samopoczucie napastnika, mimo, że na co dzień może się on pochwalić silną psychiką.