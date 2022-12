I proponuje, by nie roztrząsać już tego, co działo się w trakcie mundialu i krótko przed jego rozpoczęciem.

Michniewicz nadal za sterami kadry? "To świetny, inteligentny facet"

- Niepotrzebna jest ta cała dyskusja o roli Czesława Michniewicza - twierdzi Piekarski. - Znam go od 30 lat i wszyscy, którzy go znają, wiedzą doskonale, że jest pracoholikiem. Nie znam drugiego takiego trenera. On oddaje 100 procent dla tego zawodu. To świetny, inteligentny facet. Wydawało mi się, że nie ma lepszego trenera dla dziennikarzy. Można z nim pożartować i merytorycznie porozmawiać.