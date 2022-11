Afera wokół meczu Polska - Chile przed mundialem. Jest stanowcza reakcja

Bilety na mecz Polska - Chile odsprzedawane po zawyżonej cenie. Jest reakcja

"Sprzedaż biletów na mecz Polska - Chile miała ruszyć we wtorek (15.11.2022 r.) rano. Jednak sprzedaż ruszyła wczoraj, od 23:30. Firma zajmująca się sprzedażą biletów jak widać wykupiła dużą część biletów i sprzedaje je po zawyżonej cenie . Brawo Panie Rzeczniku" - czytamy we wspomnianym wpisie na Twitterze.

Ta impreza została zamknięta, ponieważ otrzymaliśmy zgłoszenie, że bilety są wystawiane na sprzedaż przez innych użytkowników niezgodnie z regulaminem AleBilet. Jeżeli masz bilety i chciałbyś je wystawić w cenie nie wyższej niż nominalna, to umożliwimy Ci to

Wcześniej sprawę skomentował rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Kupując bilet przez taką firmę, ten bilet nie znika w jej systemie. Może go kupić jeszcze wiele innych osób, a na mecz wejdzie tylko ta osoba, która przyjdzie na mecz z tym samym biletem i jako pierwsza zeskanuje kod kreskowy. Jedynie ta osoba, które przyjdzie na stadion z tym biletem i nie zdoła wejść na trybuny, jest poszkodowana i może złożyć wniosek o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Trzeba to powiedzieć wprost - to są po prostu 'koniki'. Kiedyś stały pod stadionem i tam sprzedawały bilety, teraz robią to w internecie" - mówił Jakub Kwiatkowski w rozmowie z "Super Expressem".