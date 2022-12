To jeden z największych konfliktów związanych z zakończonym ponad tydzień temu mundialem. Deschamps trzy dni przed pierwszym meczem reprezentacji Francji odesłał z Kataru Benzemę. Oficjalnie powodem był uraz zdobywcy "Złotej Piłki".

Jak się jednak okazało, napastnik Realu Madryt bardzo szybko wrócił do zdrowia i byłby w stanie zagrać na mistrzostwach świata. Przed finałem z Argentyną dziennikarze zapytali Deschampsa, czy jest możliwy powrót Benzemy, ale szkoleniowiec poprosił o następne pytanie.

Teraz oliwy do ognia dolał jego menedżer - Karim Djaziri opublikował na Twitterze film, na którym lekarz pokazuje, jakiej kontuzji doznał Benzema. Z jego słów wynika, że nie doszło do zerwania mięśnia w okolicach biodra, ale tylko do zerwania części włókien.

Agent twierdzi, że obraz kontuzji zawodnika pokazał trzem niezależnym specjalistom. "Wszyscy potwierdzili diagnozę, że Karim mógł być sprawny od 1/8 finału. Mógł przynajmniej już wtedy być na ławce rezerwowych" twierdzi Djaziri i zwraca się do Deschampsa: "Dlaczego kazałeś mu tak szybko wyjechać?"

To bardzo poważne oskarżenie skierowane przeciwko selekcjonerowi reprezentacji Francji i na pewno nie pozostanie bez echa. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę przebieg finału. Deschamps jeszcze przed przerwą zdjął z boiska Oliviera Girouda, który gra na tej samej pozycji co Benzema. Zmienił go dużo mniej doświadczony Marcus Thuram.

Benzema musi czuć ogromne rozczarowanie, bo Deschamps z powodu skandalu obyczajowego nie wziął go na mundial cztery lata temu. A w 2022 roku odesłał do domu tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata. W efekcie nie został mistrzem świata we Francji, a teraz stracił szansę, by wywalczyć medal na boisku.