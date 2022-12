Reprezentacja USA była jedną z najmłodszych w całym turnieju . Timothy Weah, Yunus Musah czy Christian Pulisic to piłkarze, którzy za cztery lata, kiedy mundial odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, powinni błyszczeć, choć już teraz przecież należą do wyróżniających się graczy. W tym gronie wcześniej wymieniano też Giovanniego Reynę, ale dla niego akurat turniej w Katarze był zupełnie stracony.

Afera na mundialu. Chcieli odesłać gwiazdę do domu

Początkowo część mediów mocno krytykowało selekcjonera USA Gregga Berhaltera, że nie dawał młodemu Reynie szans na grę. Jednak, jak ujawnił "The Athletic", zawodnik zachowywał się bardzo nieprofesjonalnie, co źle wypływało na całą grupę. Na tyle, że rozważano nawet odesłanie go do domu!