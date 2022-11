Nasza droga do Kataru wiodła nie tylko przez rywalizację w grupie eliminacyjnej, ale i przez krętą drogę baraży. Na ostatniej prostej została ona jednak ukrócona o jeden niebezpieczny wiraż. W pierwszym meczu o prawo występu w spotkaniu decydującym o zdobyciu biletu na mundial mieliśmy bowiem mierzyć się z Rosją, która ostatecznie została wykluczona z rozgrywek po zbrojnej napaści wojsk Władimira Putina na Ukrainę , do której doszło 24 lutego.

Katar 2022. Reprezentacja Polski zaatakowana przez byłego bramkarza ZSRR

Tymczasem nasza kadra nie ma powodów do narzekań. Polacy czekają na swoje ostatnie starcie w grupie, które nie będzie "meczem o honor", a "meczem o wszystko". Spotkanie z Argentyńczykami zdecyduje o tym, czy uda nam się awansować do fazy pucharowej, spełniając przy tym plan minimum. By go zrealizować bez oglądania się na pozostałych rywali, musimy wygrać lub zremisować z "Albicelestes". W przypadku porażki pozostaje nam liczyć na korzystny wynik starcia Meksyku z Arabią Saudyjską.