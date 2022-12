To jednak, co zdarzyło się na Euro, nie dotyczy mundialu. Tutaj Chorwacja ma już dwa medale - za trzecie miejsce w 1998 roku i za drugie w 2018 roku. To jedyne dwa przypadki, by na mistrzostwach świata Chorwacja wyszła z grupy. Gdy jednak już wychodziła, sięgała po medal. W wypadku tego drugiego turnieju rzuty karne były droga Chorwatów do sukcesu.