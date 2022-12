A to heca! Chcą powtórzyć finał mistrzostw świata. Wszystko przez Marciniaka

W wielkim finale to Argentyna przez długi czas była lepszą drużyną i prowadziła już dwoma bramkami. W końcówce jednak sprawy w swoje ręce wziął Kylian Mbappe, doprowadzając najpierw do dogrywki, a następnie do serii rzutów karnych. W niej górą byli piłkarze "Albicelestes" i to oni zdobyli tytuł mistrza świata.