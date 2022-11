A mogło być tak pięknie! Lewandowski i Krychowiak mogą tego bardzo żałować

Po pierwsze, nierozwinięte skrzydła

Czesław Michniewicz zastosował taktykę 1-4-5-1, bo brakowało mu środkowych obrońców w wysokiej dyspozycji, a odżyli skrzydłowi. Problem w tym, że polskie skrzydła Jakub Kamiński na prawej stronie i Nicola Zalewski na lewej nie stwarzały zagrożenia, nie zawsze też podążyły za bocznymi obrońcami Meksyku - Sanchezem i Gallardo. Z tego rodziły się problemy. Kuba do Gallardo dotarł dopiero wtedy, gdy ten szykował się do wpakowania piłki do pustej bramki.