Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie miał swój wielki dzień. Pomógł reprezentacji Polski pokonać 2:0 Arabię Saudyjską, co mocno przybliżyło kadrę do wyjścia z grupy oraz strzelił premierowego gola na mistrzostwach świata. Nie wszystko jednak w grze Polaka wygląda cudownie, na co zwrócił uwagę Jan Tomaszewski, bohater z Wembley, w rozmowie z "Super Expressem".