A jednak! Gwiazda Bayernu jedzie na mundial, jest oficjalne potwierdzenie

Sadio Mane, kluczowy zawodnik reprezentacji Senegalu, jednak pojedzie na mundial do Kataru. Skrzydłowy nieco wcześniej doznał w meczu Bayernu Monachium kontuzji, która postawiła jego występ pod znakiem zapytania. Co ciekawe Senegalczycy byli na tyle zdesperowani, by zabrać swoją największą gwiazdę na turniej, że zwrócili się o pomoc nawet do... szamanów