90 minut to farsa. To właśnie FIFA powinna teraz zrobić! [KOMENTARZ]

135 lat tradycji rozmywa się w Katarze

Źle to jednak wygląda na zewnątrz, gdy rywalizacja przedłuża się o kwadrans, a w telewizorze pojawia się liczba 101, 102 itd. A i tak dobrze, że to nie polska liga, bo przerwy na "popisy" pirotechniczne dodałyby kolejne minuty.

Rugby wskazuje drogę. To znów może być 45 minut

Wystarczy bowiem, by FIFA skorzystała z zasad stosowanych przez sędziów rugby. Oni zatrzymują czas wtedy, gdy uznają to za właściwe - podczas kontuzji i przerw medycznych, zagubienia piłki, niesportowych zachowań. Nie za każdym razem, gdy piłka opuści boisko - to nie koszykówka. Kończy się 80. minuta (w rugby gra się 2 razy po 40 minut), zawodnicy grają do tzw. martwej piłki, czyli momentu, aż opuści ona boisko. Wszystko jasne i przejrzyste. I zgodnie z zasadami, które towarzyszą tej dyscyplinie od lat.