Ksiądz Michał Woźnicki, który w skandaliczny sposób zaatakował Ewę Swobodę, już wcześniej został suspendowany i oficjalnie nie może odprawiać mszy świętych ani udzielać sakramentów. Co więcej, w marcu bieżącego roku odebrał pismo z samego Watykanu. Po tym, jak nie uznał papieża Franciszka, oskarżono go o herezję i schizmę. To nie koniec trudnej prawdy. Gdyby lekkoatletka chciała podać Woźnickiego do sądu, miałaby raczej marne szanse na wygraną.