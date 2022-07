Padł rekord świata na 100 m ppł. To dystans Skrzyszowskiej

Amusan poprawiła rekord należący do Kendry Harrison. Amerykanka zajęła w tym biegu drugie miejsce z czasem 12,27, co jest jej najlepszym wynikiem w tym sezonie. Obie panie awansowały do finału.

Po raz pierwszy afrykańska biegaczka pobiła rekord świata na tym dystansie. To drugi rekord świata indywidualnie, który padł w Eugene.

Lekkoatletyczne MŚ. Pierwszy półfinał był najszybszy

To był najszybszy bieg z trzech półfinałów, ponieważ awans uzyskały aż cztery zawodniczki.

Oprócz Amusan i Harrison także Jamajka Danielle Williams (12,41) i Brytyjka Cindy Sember (12,50, rekord kraju).

Niestety telewizja transmitująca mistrzostwa świata nie pokazała na żywo tego biegu, dopiero z odtworzenia, ponieważ pokazywała rozmówki w studiu.

