Nie pozostawił wątpliwości. Europejczyk pokonał Afrykanów

To drugi medal J. Ingebrugtsena na tych zawodach po srebrnym na 1500 m.

Finałowy bieg na 5000 m mocno zaczął Joshua Cheptegei. Ugandyjczyk to rekordzista świata na tym dystansie.

Potem do pracy zabrali się Kenijczycy, których było aż trzech.

Lekkoatletyczne MŚ. Jakob Ingebrigtsen nie zostawił wątpiwości

Na ponad dwa okrążenia przed końcem na czoło wyszedł J. Ingebrigtsen. I nie dał się wyprzedzić do końca, a rywalom odskoczył na 200 m do mety, kiedy zaczął finisz, po którym samotnie dobiegł po złoty medal. Jego czas to 13,09,24.

Norweg wyprzedził Kenijczyka Jacoba Kropa (13,09,98) i Ugandyjczyka Oscara Chelimo (13.10,20).

Reklama

Poprzednio zawodnikiem nie z Afryki, który wygrał ten dystans był Irlandczyk Eamonn Coghlan w 1983 roku na pierwszym światowym czempionacie. Mo Farah, który wygrywał trzykrotnie jako Brytyjczyk, ale urodził się w Somalii.