Był moment, w którym Kryscina Cimanouska była przekonana, że nie będzie jej dane reprezentować barw Polski na mistrzostwach świata w lekkoatletyce , które właśnie odbywają się w Budapeszcie. Doszło jednak do zwrotu akcji i do stolicy Węgier pojechała.

Jestem bardzo szczęśliwa, tak gorąco było na rozgrzewce. Troszkę mi nie wystarczyło końcówki, ale mówiłam już, że mój sezon zakończył się miesiąc temu, po mistrzostwach Polski. Jak dostałam info, że mogę tu jednak startować, to wznowiła je, ale było już mało czasu

Lekkoatletka wystartowała w półfinale biegu na 200 metrów. Dobiegła ostatnia z czasem 23,34 sek. Po wszystkim położyła się na bieżni i przez dłuższy czas nie wstawała. Konieczna była interwencja sanitariuszy. " To było omdlenie , ale już jest wszystko w porządku " - uspokajał lekarz kadry Jarosław Krzywański.

Stadion byłą zmuszona opuścić na wózku inwalidzkim. Gdy doszła do siebie, sama zabrała głos .

Nowe wieści od Cimanouskowej. Jest już lepiej. "Mam to, do czego dążyłam"

We wpisie w mediach społecznościowych Cimanouska wyraziła dumę z możliwości udziału w lekkoatletycznych MŚ. "2 lata bez startów, 2 długie lata i w końcu mam to, do czego dążyłam. Na świecie jest wielu biegaczy, a na Mistrzostwa Świata przyjeżdża 48, wśród których ja zostałam 23" - napisała.