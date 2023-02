Żyła był wymieniany w szerokim gronie kandydatów do medalu, a seria próbna, w której okazał się najlepszy wlała w serca polskich kibiców sporo nadziei. Niestety, skrzydła podciąć mógł skok "Wewióra" w pierwszej serii. Uzyskał 97,5 metra i zajmował trzynastą pozycję. Do liderującego Stefana Krafta tracił 5,9 punktu.

Nie było to dużo, a skok Polaka w finale sprawił, że nadzieje o medalu nagle odżyły. Aż 105 metrów było nowym rekordem skoczni i szybko przesuwało 36-latka w górę klasyfikacji. Kiedy jasnym było, że skończy na podium, zapanowała gigantyczna radość. Ale gdy w finale Kraft skoczył "tylko" 99 metrów, co było równoznaczne ze złotem naszego asa, wybuchła euforia!

Niewiarygodny wyczyn Piotra Żyły. Polak komentuje

- Sam nie wiem... po pierwszym skoku... to był dziś mój dzień! Jezus Maria, dopiero 13... Nic z tego nie będzie - mówił chaotycznie.

- Nie wiem, czy to dotrze do mnie, czy będę w stanie funkcjonować. Miałem taki plan: treningi, kwalifikacje spokojnie, nie tracić energi... I w sumie zrobiłem to! - cieszył się.