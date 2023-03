Żyła wraca z Planicy ze złotym medalem. Czeka go powitanie godne mistrza

Rywalizacja skoczków narciarskich na mistrzostwach świata w Planicy dobiegła już końca. W tej dyscyplinie sportowej najwięcej, bo aż sześć medali wywalczyli reprezentanci Niemiec. Wszystko dzięki znakomitej formie pań, a mianowicie Kathariny Alhaus , która znalazła się na podium we wszystkich konkursach kobiet , w tym podczas rywalizacji drużyn mieszanych. Nieco gorzej spisali się panowie - Andreas Wellinger i Karl Geiger wywalczyli medale w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, przedstawicieli tego kraju zabrakło jednak w TOP3 podczas zmagań na dużym obiekcie.

To, co cieszy najbardziej, to jednak fakt, że z Planicy z medalami wyjechało dwóch "Biało-Czerwonych". Najpierw Piotr Żyła zachwycił swoim występem na Średniej skakalnicy i udowodnił, że złoty medal wywalczony w Oberstdorfie w 2021 roku nie był kwestią przypadku. Polak bez problemu pokonał bowiem rywali. Kilka dni później brązowy krążek po konkursie indywidualnym na dużej skoczni trafił w ręce Dawida Kubackiego .