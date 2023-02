Ze zmywaka na MŚ. Inspirująca historia Polki i cudowne upamiętnienie ojca

Wygrała miłość do skoków. Ponad roku temu pracowała na zmywaku

- Bardzo dobrze pamiętam te zawody FIS Cup. Przez ostatnie lata układam sobie to, co tak naprawdę chciałabym w życiu robić. Wygrała miłość i pasja do skoków narciarskich. Ma wielką radość z tego, że mogę latać i uprawiać tak ekstremalny sport. Uwielbiam to. Choć nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbym chciała, to jednak wracam na skocznię - powiedziała Paulina Cieślar w rozmowie z Interia Sport.