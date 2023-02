Zaskakujące wyznanie Piotra Żyły! Niebywałe, co zrobił po świętowaniu złota

Po niedzielnym konkursie mikstów na mistrzostwach świata w Planicy Piotr Żyła zdradził, jak wyglądała noc po wywalczeniu złotego medalu na normalnej skoczni. Okazało się, że po celebrowaniu triumfu nasz mistrz świata miał jeszcze siły na to, by w nocy... ugotować sobie kurczaka. Mimo zmęczenia nie spał długo, a mimo to zdołał świetnie zaprezentować się podczas niedzielnej rywalizacji.