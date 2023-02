W polskiej kadrze na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Planicy znalazły się cztery skoczkinie: Anna Twardosz, Kinga Rajda, Paulina Cieślar oraz Nicole Konderla . "Biało-Czerwone" pojawiły się na skoczni już we wtorek, by wziąć udział w pierwszym oficjalnym treningu na obiekcie HS102.

MŚ Planica 2023. Polki nie rozmawiają z dziennikarzami

Razem z zawodniczkami i sztabem szkoleniowym na miejscu pojawili się polscy dziennikarze, którzy chcieli porozmawiać z "Biało-Czerwonymi". Problem w tym, że te odmówiły wypowiedzi, co przekazali obecni w Planicy przedstawicieli mediów. "No, to zaliczyliśmy pierwszą wycieczkę pod skocznię w Planicy. Pusty przelot, bo od trenujących polskich skoczkiń nie usłyszymy ani słowa" - przekazał Michał Chmielewski z TVP Sport.