Zapadła decyzja! Gwiazda wycofuje się z MŚ. "Krok w tył"

Mistrzostwa świata w Planicy trwają w najlepsze, a czołowi skoczkowie i skoczkinie świata przenoszą się na dużą skocznię, by to na niej napisać kolejny rozdział w walce o medale. Niestety, ze zmagań zmuszona była wycofać się czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli, Sara Takanashi. Jak zdradziła za pośrednictwem mediów społecznościowych, do Słowenii przyjechała z kontuzją. "Chciałam walczyć do samego końca, nie poddawać się" - przekazała.