Adam Małysz wstrząśnięty wypadkiem Petera Prevca

Małysz zapytany o to, czy rzeczywiście mogła to być wina zawodnika, odparł: - Myślę, że wcześniej mogła mu wypaść kostka z buta (do niego wpina się wiązanie - przyp. TK). Teoretycznie mówi się, że zabezpieczenia ze sznurków, jakie robią zawodnicy, są niebezpieczne. Przezorny jest jednak zawsze ubezpieczony. Dlatego większość ma te zabezpieczenia. I to działa. Nawet jeśli wyrwie kostkę, to wówczas zabezpieczenie złapie nartę. Ona nie pójdzie za głowę, a kiedy tak się stanie, to mamy do czynienia z najcięższymi upadkami. Jeśli to się zdarzy nad zeskokiem to pół biedy. Najgorzej jest, gdy to się przytrafi zaraz po wyjściu z progu, bo wtedy jest największa wysokość w locie.