Wychowawca Żyły i Małysza zabrał głos po sukcesie. Nie ukrywa wzruszenia

Jan Szturc: Jestem wzruszony, Piotrek jest jak wino

"Piotrek, atakując z 13. miejsca, oddał taki skok, który na pewno przejdzie do historii, a ja wiedziałem, że tak będzie! Do prowadzącego Krafta tracił tylko 5.9 pkt, wszystko było otwarte. Przed finałowym skokiem Piotrka patrzyłem na wykresy wiatru i w gronie rodzinnym powiedziałem, że teraz skoczy 105 metrów i będzie miał medal. (...) Patrzyłem na jego pozycję dojazdu do odbicia. Utrzymał ją, a kiedy to robi, to wykorzystuje całą ogromną noc, którą ma w nogach. (...) Oczywiście zostało nam liczenie, gdy wyprzedzał kolejnych zawodników, ale byłem spokojny, że będzie medal. Jest złoty i jest fantastycznie - dodał.