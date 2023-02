Wpadka Graneruda, Norwegia już huczy. Jest ekspresowa reakcja!

Czwartkowe treningi na normalnym obiekcie w Planicy zdawały się pokazywać, że krótka przerwa od startów w Pucharze Świata, jaką zrobił sobie Norweg (nie oglądaliśmy go w Rasnovie) nie wybiła go z rytmu. Zajmował kolejno drugie, trzecie i pierwsze miejsce, potwierdzając tym samym, że do Słowenii przyjechał po co najmniej jedno, indywidualne złoto. Jest go bez wątpienia głodny - dotąd w dorobku ma "tylko" srebro MŚ w Oberstdorfie (2021), zdobyte w konkursie drużyn mieszanych.