Skoki narciarskie. Granerud rozczarowany po MŚ w Planicy. Jego trener nie kryje niedosytu

Zawiedziony takim obrotem sprawy jest trener kadry norweskich skoczków - Alexander Stoeckl. - Nasz faworyt nie zdołał dostać się na podium w poszczególnych konkursach. Nie był w stanie utrzymać się na poziomie, który prezentował przed mistrzostwami świata w zawodach Pucharu Świata. W takim wypadku jest to trudne. Mieliśmy kandydata do medalu. Pozostałych także nie było w ścisłej czołówce. Ale udało im się pokazać w rywalizacji drużynowej, co czyni nas drugą najlepszą drużyną na świecie. Wydaje mi się, że jest to bardzo duży sukces - powiedział słynny Austriak, cytowany przez portal Bagbladet.no.