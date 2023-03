- Wygląda na to, że ustalili zdecydowanie za wysokie ceny . Skoro mieszkańcy Słowenii nie mogą sobie pozwolić na podróż na skocznię narciarską podczas mistrzostw świata rozgrywanych w ich ojczyźnie, to nie z nimi jest coś nie tak . To naród o dumnych tradycjach jeśli chodzi o skoki narciarskie. Organizatorzy naprawdę przesadzili z cenami! - powiedział 27-latek cytowany przez portal Dagbladet.no.

Norwescy skoczkowie narciarscy nie szczędzą gorzkich słów dla organizatorów MŚ w Planicy

Forfang zarzucił także organizatorom, że nie pozwolili poszczególnym reprezentacjom zająć hoteli w w Kranjskiej Gorze, rezerwując je dla kibiców, by móc z okazji mistrzostw świata podnieść ceny noclegów. - Jeśli ceny rosną, to są to zawody stworzone dla elity. Wówczas nie ma się co dziwić, że ludzie zostają w domach - przyznał.