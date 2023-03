Tył buta Petera Prevca był pęknięty, przez co pozostałe elementy sprzętu nie zadziałały prawidłowo i doszło do wypięcia narty. Tak wynika z ustaleń, jakie poczynił producent współpracujący ze Słoweńcami, Peter Slatnar. To powinno zakończyć spekulacje wokół przyczyn makabrycznie wyglądającego upadku skoczka podczas treningu na mistrzostwach świata w Planicy. Wcześniej sygnalizowano problem z wiązaniem lub błąd samego zawodnika.