Skoki Pawła Wąska dają nadzieję

- W pierwszym skoku miałem fajne warunki za progiem pod narty, ale za bulą było z tyłu. Chciałem to wykorzystać i trochę zbyt agresywnie podszedłem do tego skoku. Trochę przeszarżowałem. To był błąd. Jestem jednak zadowolony z tego, co pokazuję na progu, bo wygląda to stabilnie - ocenił Wąsek.